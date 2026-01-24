الخارجية السورية: لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع "قسد"

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا: عن مصدر في الوزارة قوله: "لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع قسد".
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في العشرين من الشهر الحالي أنه تم التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على منح (قسد) مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً.
كما أعلنت وزارة الدفاع السورية إيقاف إطلاق النار في كل قطاعات عمليات الجيش السوري لمدة أربعة أيام التزاماً بالتفاهمات المعلنة من قبل الدولة السورية مع قسد.
