الخارجية الصينية: بكين لا تقدم أسلحة لأي من أطراف النزاع الأوكراني

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لماو نينغ اليوم الجمعة، ردا على سؤال بشأن فرض العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية التي يزعم أنها تتورط في إنتاج طائرات مسيرة تستخدمها روسيا بأوكرانيا، حيث تابعت: "لم تقدم الصين أبدا أي أسلحة فتاكة لأي طرف من أطراف الصراع الأوكراني، وتفرض رقابة صارمة على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك الطائرات المسيرة، وتعارض أيضا استخدام الطائرات المدنية المسيرة لأغراض عسكرية".
وأضافت ماو نينغ أن الصين تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقف عن استخدام القضية الأوكرانية كذريعة للضغط على الصين، حيث قالت: "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى التوقف فورا عن استخدام القضية الأوكرانية لتشويه الصين والضغط عليها، وكذلك التوقف عن فرض عقوبات أحادية غير قانونية بشكل عشوائي، واللجوء إلى الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية ضد الكيانات والأفراد الصينيين".
وشددت ماو نينغ على أن جمهورية الصين الشعبية ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية والمواطنين الصينيين.
وكانت الولايات المتحدة قد وسعت، يوم أمس الخميس، قوائم عقوباتها على روسيا وإيران وضد الإرهاب، لتشمل عشرات الأفراد والكيانات القانونية، فيما تمت إضافة 6 أفراد من دول مختلفة، بما في ذلك من إيران وباكستان والصين وغيرها، إلى قائمة العقوبات.
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