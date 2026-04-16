الخارجية الصينية تحجم عن التعليق على تصريحات ترامب بشأن تسليح إيران

ب
أرشيفية
 
الخميس، 16-04-2026 02:17 م

الوكيل الإخباري- أحجم المتحدث باسم الخارجية الصينية قوه جيا كون عن التعليق على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أفاد فيه بأنه توجه للرئيس الصيني شي جين بينغ بطلب عدم إمداد إيران بالأسلحة.

وردا على طلب أحد الصحفيين تأكيد صحة هذه التصريحات، قال قوه جيا كون خلال إحاطته الصحفية يوم الخميس،: "ليس لدي ما يمكنني تقديمه من معلومات بشأن سؤالك"، 

وأشار أن بلاده أعلنت موقفها مرارا من الأزمة الإيرانية، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية أو تأكيد لما ورد على لسان الرئيس الأمريكي، وهو ما يعكس نهج بكين المعتاد في تجنب الانجرار إلى سجالات علنية مع واشنطن حول الملفات الإقليمية الحساسة.


وكان ترامب قد صرح في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" أمس الأربعاء بأنه طلب من الزعيم الصيني الامتناع عن تسليح إيران، مؤكدا أنه تلقى تطمينات بأن الصين لا تفعل ذلك.


هذا وأفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق بأن الصين تنوي تزويد إيران بوسائل الدفاع الجوي خلال بضعة الأسابيع القادمة، على حد الزعم.


ونفت السفارة الصينية لدى واشنطن صحة ما ورد في هذا التقرير، مؤكدة أن الصين "لم تقم بتوريد الأسلحة لأي طرف في النزاع"، وأن تلك المعلومات لا تتطابق والواقع.

 
 


ر

أخبار محلية مدير عام الجمارك الأردنية يجري زيارة مفاجئة لجمرك الكرامة

ل

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يثمن جهود البلديات في الاحتفال بيوم العَلَم

هيغسيث: الحصار الأميركي على موانئ إيران سيستمر "طالما لزم الأمر"

ب

أخبار محلية المومني: الاحتفال بيوم العَلَم يجسّد واحدا من أبرز رموز الهوية الوطنية

شركة مصفاة البترول الأردنية تحتفل بيوم العلم الأردني

الجيش الأميركي يوسع الحصار على إيران ليشمل شحنات بضائع مهربة

"المكتبة الوطنية" تحتفل بيوم العَلَم الأردني

ب

