الخارجية الصينية تحجم عن التعليق على تصريحات ترامب بشأن تسليح إيران

وردا على طلب أحد الصحفيين تأكيد صحة هذه التصريحات، قال قوه جيا كون خلال إحاطته الصحفية يوم الخميس،: "ليس لدي ما يمكنني تقديمه من معلومات بشأن سؤالك"،
وأشار أن بلاده أعلنت موقفها مرارا من الأزمة الإيرانية، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية أو تأكيد لما ورد على لسان الرئيس الأمريكي، وهو ما يعكس نهج بكين المعتاد في تجنب الانجرار إلى سجالات علنية مع واشنطن حول الملفات الإقليمية الحساسة.
وكان ترامب قد صرح في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" أمس الأربعاء بأنه طلب من الزعيم الصيني الامتناع عن تسليح إيران، مؤكدا أنه تلقى تطمينات بأن الصين لا تفعل ذلك.
هذا وأفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق بأن الصين تنوي تزويد إيران بوسائل الدفاع الجوي خلال بضعة الأسابيع القادمة، على حد الزعم.
ونفت السفارة الصينية لدى واشنطن صحة ما ورد في هذا التقرير، مؤكدة أن الصين "لم تقم بتوريد الأسلحة لأي طرف في النزاع"، وأن تلك المعلومات لا تتطابق والواقع.
