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الخارجية الصينية تعلق على ملاسنات ترامب وزيلينسكي

ان
تعبيرية
الإثنين، 03-03-2025 01:05 م

الوكيل الإخباري- علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان على المشادة الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض مؤخرا.

وقال: "لقد اطلعنا على ما حدث. الصين ستواصل بذل الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية ولعب دور بناء في تحقيق السلام".

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واتهم ترامب زيلنسكي خلال لقائهما بتعريض الأمن العالمي للخطر بشكل متهور من خلال رفض التفاوض على السلام مع روسيا، وحذر من أنه "يغامر باندلاع حرب عالمية ثالثة وحياة الملايين".


وأكد ضعف موقف أوكرانيا في الحرب، معتبرا أن زيلنسكي ليس لديه "أوراق ضغط" لإملاء كيف يجب أن تتفاعل واشنطن مع موسكو.


وشدد ترامب على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استعداد للتفاوض وأنذر أوكرانيا بالجلوس إلى المفاوضات مع روسيا وتحقيق السلام، أو سحب الولايات المتحدة دعمها وترك أوكرانيا "تخوض الحرب" بمفردها.

 

RT

 
gnews

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