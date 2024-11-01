الخارجية الصينية: ندعم جهود إيران لحماية أمنها القومي

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تدعم جهود إيران لحماية أمنها القومي. اضافة اعلان





ويأتي الموقف الصيني وسط توقعات برد إيراني على الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي استهدف مواقع عسكرية إيرانية.