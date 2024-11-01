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الخارجية الصينية: ندعم جهود إيران لحماية أمنها القومي

وزارة الخارجية الصينية
وزارة الخارجية الصينية
الجمعة، 01-11-2024 10:43 ص
الوكيل الإخباري-  قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تدعم جهود إيران لحماية أمنها القومي.اضافة اعلان


ويأتي الموقف الصيني وسط توقعات برد إيراني على الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي استهدف مواقع عسكرية إيرانية.
 
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