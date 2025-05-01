الخارجية الصينية: ندعو إلى نزع السلاح النووي على أساس الأمن المشترك

وشددت الخارجية الصينية على أن الصين تسعى إلى إقامة نظام عادل ومنصف لمنع انتشار الأسلحة النووية، معتبرة أن معاهدة منع الانتشار النووي هي حجر الزاوية في نظام نزع السلاح النووي.
ولفتت إلى أن بعض الدول تتمسك بعقلية الحرب الباردة وتسعى إلى التفوق العسكري المطلق وتزيد من مخاطر سباقات التسلح، كما تتسبب تصرفات بعض الدول بتدهور البيئة الأمنية الاستراتيجية الدولية وتقوض التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي.
وكررت وزارة الخارجية الصينية القول إن الولايات المتحدة تمارس أقصى قدر من الضغط والتنمر التجاري والعسكري مما يقوض النظام الدولي والمعايير الدولية الأساسية، مؤكدة أنها تعارض الاستخدام المتعمد للقوة أو إساءة استخدام العقوبات أحادية الجانب وغير القانونية.
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