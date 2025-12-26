الخارجية العراقية تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في حمص

وأكدت الخارجية العراقية في بيان لها اليوم الجمعة، رفضها القاطع وإدانتها لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، أياً كانت دوافعه ومصادره، والتي تستهدف المدنيين ودور العبادة، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفتنة في المجتمعات.
