الخارجية العراقية تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في حمص

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المصلين في جامع الإمام علي بن أبي طالب، في حي وادي الذهب بمدينة حمص في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

