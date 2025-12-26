الجمعة 2025-12-26 09:46 م

الخارجية العراقية تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في حمص

العراق ينفي تلقيه تحذيرات حول قرب تعرضه لضربات عسكرية
الجمعة، 26-12-2025 09:31 م

الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المصلين في جامع الإمام علي بن أبي طالب، في حي وادي الذهب بمدينة حمص في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وأكدت الخارجية العراقية في بيان لها اليوم الجمعة، رفضها القاطع وإدانتها لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، أياً كانت دوافعه ومصادره، والتي تستهدف المدنيين ودور العبادة، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفتنة في المجتمعات.

 
 


