الخارجية العُمانية: إيران منفتحة على أي جهود لوقف التصعيد

وتقوم عُمان بدور الوسيط في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.
وجاء في البيان "نقل (عراقجي) موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعي إلى السلام، مشيرا إلى أن الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على بلاده كان سببا في تفاقم حالة التوتر والذعر في المنطقة، مؤكدا انفتاح الجانب الإيراني لأي جهود جادة تسهم في وقف التصعيد والعودة إلى الاستقرار".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: أغرقنا 9 سفن إيرانية وتم تدمير مقر البحرية
-
العراق يمدد إغلاق أجوائه
-
ترامب: قادة إيران الجدد يرغبون في الحوار وسأتحدث معهم
-
ترامب يعلن مقتل 48 مسؤولا إيرانيا في الهجوم الأميركي
-
تعليق الرحلات عبر قناة السويس ومضيق باب المندب في الوقت الحالي
-
القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل 3 جنود وإصابة 5 بجروح خطيرة
-
القناة 12 الإسرائيلية: 9 وفيات و57 إصابة بالهجوم الإيراني على بيت شيمش
-
الحرس الثوري الإيراني: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية