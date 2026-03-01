الأحد 2026-03-01 09:53 م

الخارجية العُمانية: إيران منفتحة على أي جهود لوقف التصعيد

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم الأحد إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ نظيره العماني بدر البوسعيدي خلال اتصال هاتفي بأن طهران منفتحة على أي جهود جادة لتهدئة الأوضاع بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية التي وقعت أمس السبت.

وتقوم عُمان بدور الوسيط في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.


وجاء في البيان "نقل (عراقجي) موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعي إلى السلام، مشيرا إلى أن الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على بلاده كان سببا في تفاقم حالة التوتر والذعر في المنطقة، مؤكدا انفتاح الجانب الإيراني لأي جهود جادة تسهم في وقف التصعيد والعودة إلى الاستقرار".

 
 


