الخارجية العُمانية: إيران منفتحة على أي جهود لوقف التصعيد

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم الأحد إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ نظيره العماني بدر البوسعيدي خلال اتصال هاتفي بأن طهران منفتحة على أي جهود جادة لتهدئة الأوضاع بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية التي وقعت أمس السبت.

وتقوم عُمان بدور الوسيط في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.