الخارجية العُمانية: نواصل تقصي مصدر الهجمات التي استهدفت السلطنة

وأعربت الوزارة في بيان، عن استنكار سلطنة عُمان وإدانتها للحرب الجارية وكافة أعمال العنف والاستهدافات العسكرية التي تشهدها دول المنطقة.
وشددت على أن السلطنة ماضية في نهجها وثوابتها القائمة على سياسة "الحياد الفاعل"، والدعوة إلى إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعت الخارجية العُمانية إلى وقف الحرب الدائرة، والعودة إلى الحوار والدبلوماسية لمعالجة جذور القضايا وأسباب الصراع الراهن، بما يحفظ استقرار المنطقة وازدهارها وسلامة شعوبها.
-
أخبار متعلقة
-
مقتل 5 أشخاص بهجوم أميركي إسرائيلي على مدينة بندر عباس في إيران
-
الكيان يقمع تظاهرات المحتجين على استمرار الحرب
-
سماع دوي انفجارين قويين في طهران
-
مقتل باحث إسرائيلي بعد اختطافه في جوهانسبرغ
-
حزب الله يشن هجوما على إسرائيل والجولان المحتل
-
الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدّى لصواريخ وطائرات مسيّرة
-
مقتل جندي إسرائيلي باشتباكات في جنوب لبنان
-
الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة