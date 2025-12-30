الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن أمن السعودية وأمن دول مجلس التعاون جزء لا يتجزأ من أمن قطر، مؤكدة دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية وأهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.



وأوضحت الخارجية القطرية في بيان: "تعرب دولة قطر عن متابعتها ببالغ الاهتمام للتطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتؤكد في هذا السياق دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، وتشدد على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وصون مصالح الشعب اليمني الشقيق، بما يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية".



وأضاف البيان: "أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن دولة قطر، انطلاقا من الروابط الأخوية الراسخة والمصير المشترك الذي يجمع دول المجلس".

وثمنت وزارة الخارجية القطرية، "البيانات الصادرة عن السعودية والإمارات، والتي تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والاستناد إلى الأسس والمبادئ التي يقوم عليها ميثاق مجلس التعاون".



وجددت وزارة الخارجية القطرية التأكيد على أن "دولة قطر ستظل دائما في طليعة الدول الداعمة لكافة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والدبلوماسية، باعتبارهما السبيل الأمثل لتحقيق الخير والأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها".