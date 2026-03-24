الخارجية القطرية: التدمير الكامل لإيران ليس خيارًا مطروحًا

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن إنهاء الحرب عبر الوسائل الدبلوماسية يمثل موقف قطر الثابت، مؤكدًا دعم بلاده جميع القنوات الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية.





وأشار إلى أن التدمير الكامل لإيران ليس خيارًا مطروحًا، مشددًا على أهمية إيجاد حلول سياسية تضمن الاستقرار في المنطقة.



وأضاف أن نظام الأمن الإقليمي في الخليج تأثر بشكل كبير جراء هذه الحرب، داعيًا دول الخليج إلى إعادة تقييم منظومتها الأمنية الإقليمية، رغم تأكيده أن الاتفاقيات الدفاعية أثبتت نجاحها.



وأكد الأنصاري أنه لا توجد جهود قطرية مباشرة حاليًا للتوسط بين أطراف النزاع، لافتًا إلى أن بلاده تركز على مواقفها الداعمة للحلول السلمية.



وتابع أن دول المنطقة ستبقى متجاورة، مما يفرض ضرورة إيجاد آليات للعيش المشترك وتعزيز الاستقرار الإقليمي.



واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعددًا من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.





