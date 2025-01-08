الخارجية القطرية تدين نشر الاحتلال لخرائط يزعم أنها تاريخية لإسرائيل

وأوردت الخارجية القطرية بياناً جاء فيه : "تدين دولة قطر بأشد العبارات، نشر حسابات رسمية تابعة لحكومة الاحتلال خرائط تزعم أنها تاريخية لإسرائيل، تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن الأردن ولبنان وسوريا ، وتعدّه انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي.
وحذرت الخارجية القطرية من أن نشر الخرائط المزعومة من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لاسيما في ظل الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة ، كما شددت الوزارة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية ،الدولية والتصدي لأطماعه التوسعية في الأراضي العربية.
وجددت الخارجية القطرية، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
بيان| قطر تدين بأشد العبارات نشر حكومة الاحتلال خرائط تزعم أنها تاريخية لإسرائيل#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ZHX018hxmL— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 8, 2025
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