السبت 2026-03-07 07:55 م

الخارجية اللبنانية تدين استهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

اليونيفيل
اليونيفيل
 
السبت، 07-03-2026 07:41 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنه في خضمّ العمليات العسكرية الجارية، تعرّض مساء أمس مركز الكتيبة الغانية في قوّة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل"، الواقع في بلدة القوزح، للقصف، ما أدّى إلى إصابة 3 جنود من قوّات حفظ السلام، إصابة أحدهم خطرة، وقد نُقل إلى أحد مستشفيات بيروت لتلقّي العلاج.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أنّها تنتظر نتائج التحقيقات التي تجريها "اليونيفيل" لكشف ملابسات هذا الاعتداء الخطير، مؤكدة إدانتها له بأشدّ العبارات أيّاً تكن الجهة المسؤولة عنه.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص مستوطنين في الخليل

اليونيفيل

عربي ودولي الخارجية اللبنانية تدين استهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

عربي ودولي بن زايد: لسنا فريسة سهلة والإمارات ستحمي جميع من على أرضها

المنامة

عربي ودولي سماع دوي انفجارات قوية في المنامة

وزارة الخارجية الأميركية

عربي ودولي واشنطن: إجلاء آلاف الأميركيين من الشرق الأوسط منذ الأسبوع الماضي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: كوبا تتفاوض معي ومع روبيو بشأن اتفاق

مؤسسة التدريب المهني تفتح باب التسجيل الإلكتروني للعام التدريبي 2026–2027

أخبار محلية "التدريب المهني" بمناسبة يوم المرأة: ملتزمون بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها

الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج

عربي ودولي الإمارات تعترض 1229 طائرة مسيرة إيرانية منذ بداية الحرب



 






الأكثر مشاهدة