الخارجية اللبنانية تدين استهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنه في خضمّ العمليات العسكرية الجارية، تعرّض مساء أمس مركز الكتيبة الغانية في قوّة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل"، الواقع في بلدة القوزح، للقصف، ما أدّى إلى إصابة 3 جنود من قوّات حفظ السلام، إصابة أحدهم خطرة، وقد نُقل إلى أحد مستشفيات بيروت لتلقّي العلاج.

