الخارجية اللبنانية: لا يحق لأي جهة التفاوض باسم لبنان

الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية اللبنانية بإعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، معتبرةً أنّه خطوة ضرورية نحو خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشدّدت الوزارة، في بيان، على "ضرورة استثمار هذه المهلة في مفاوضات جدّية وبحسن نية تفضي إلى حلول مستدامة تعالج الأسباب الجذرية للأزمة".



وأكد لبنان "بشكل قاطع أنه يتحدث بصوت واحد — صوته"، مشدداً على أنه "لا يحق لأي جهة التفاوض باسمه سوى الدولة اللبنانية، وأي تجاوز لها يشكّل انتهاكاً مباشراً لسيادته وقراره الوطني".



وأشار البيان إلى أن لبنان "سبق وأعلن استعداده لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل بمشاركة مدنية ورعاية دولية".



وأكدت الخارجية أن "سيادة لبنان غير قابلة للتجزئة أو المساومة"، وأن "خياراته الوطنية وأمنه ومستقبله السياسي تُحدَّد حصراً من قبل مؤسساته الدستورية، بمعزل عن أي تدخل خارجي".