الخارجية المصرية: القاهرة عازمة على تقديم تصور لإعادة إعمار غزة

وأضافت الوزارة أن مصر تتطلع للتعاون مع واشنطن من أجل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة، مشددة على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين سبيل الاستقرار في المنطقة.
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