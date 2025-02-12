الخارجية المصرية: القاهرة عازمة على تقديم تصور لإعادة إعمار غزة

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة عازمة على تقديم تصور لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة أن مصر تتطلع للتعاون مع واشنطن من أجل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة، مشددة على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين سبيل الاستقرار في المنطقة.