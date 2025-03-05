الخارجية المصرية: خطة إعمار غزة يتراوح تنفيذها من ستة أشهر إلى عام

وأشار إلى أن الخطة أُعدت بناءً على دراسات وإحصائيات وبيانات مقدمة من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيتم البدء في جهد مكثف للترويج لها دولياً، موضحًا أنه سيتم التواصل مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وجميع القوى الدولية المختلفة لدعم تنفيذ الخطة.
وأوضح عبد العاطي في تصريحات له عقب انتهاء القمة العربية أن الخطة تتضمن تصورًا شاملاً لبرامج التعافي المبكر السريع في فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، وتهدف إلى توفير مساكن مؤقتة للفلسطينيين الذين يعيشون في العراء في غزة، إضافة إلى إزالة الركام والتعامل مع القنابل والصواريخ غير المنفجرة.
ولفت إلى أن المساكن المؤقتة سيكون لها أشكال مختلفة، منها منازل سابقة التجهيز، وخيام، وإعادة تأهيل للمنازل المتضررة جزئيًا، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتقديرات هناك 330 ألف منزل مدمر، منهم حوالي 60 ألف منزل تعرضت لتدمير جزئي، وسيتم إعادة إعمار هذه المنازل في وقت قصير وبتكلفة أقل.
وأكد أن الخطة تشمل كذلك إنشاء ميناء للصيادين، وميناء تجاري، ومطار دولي، مشدّدًا على أن تنفيذ هذه المراحل الثلاث يتطلب توفر بيئة مواتية، موضحًا أنه استنادًا إلى تقارير وكالات دولية متخصصة، تتضمن الخطة ثلاثة طرق للتعامل مع الركام، وهي إعادة تدويره لاستخدامه في إنشاء مواد بناء، أو تشكيل كتل خرسانية لاستخدامها في البناء، أو ردم أجزاء من البحر لتوسيع قطاع غزة.
وأوضح أن هناك خطة لتنفيذ وقف إطلاق النار، وقد تم الاتفاق عليها، وعلى جميع الأطراف، ولا سيما إسرائيل، الالتزام بتعهداتها، مشدّدًا على أنه لا يمكن السماح باستخدام سلاح التجويع كأداة للعقاب الجماعي.
وشدّد على أن أولوية المرحلة الحالية هي تثبيت وقف إطلاق النار، لأن غياب ذلك لن يخلق بيئة مناسبة لتحقيق التعافي المبكر أو تنفيذ إعادة الإعمار، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات للحصول على دعم من منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي لهذه المخرجات.
وبين عبد العاطي أن المرحلة الأولى، المسماة بمرحلة التعافي المبكر، تتضمن كذلك برامج للحماية الاجتماعية للشعب الفلسطيني، مشدّدًا على أن الهدف الأساسي هو توفير مساكن عاجلة للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.
بترا
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