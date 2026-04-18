الخارجية الهندية تستدعي سفير إيران عقب قصف سفنها في مضيق هرمز

السبت، 18-04-2026 07:12 م
الوكيل الإخباري-  قال المتحدث باسم الخارجية الهندية راندير جايسوال للصحفيين، إن الوزارة استعدت سفير إيران في نيودلهي محمد فتح علي، عقب قصف سفن هندية في مضيق هرمز.اضافة اعلان


ووفقا للمتحدث، اجتمع السفير مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، الذي أعرب عن قلقه إزاء حادثة استهداف سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز.

وأضاف المتحدث: "تم استدعاء سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى نيودلهي مساء اليوم إلى وزارة الخارجية لعقد اجتماع مع وزير الخارجية. وخلال الاجتماع، أعرب الوزير عن قلق الهند العميق إزاء حادث إطلاق النار الذي وقع اليوم والذي استهدف سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز".

وبحسب معلومات الوزارة الهندية، تعرضت السفينتان التجاريتان لإطلاق نار أثناء مرورهما عبر المضيق.

ونوه المتحدث بأن الوزير الهندي "أشار إلى الأهمية التي توليها الهند لسلامة السفن التجارية والبحارة، وذكّر بأن إيران سهّلت في السابق المرور الآمن لعدة سفن متجهة إلى الهند".

وصف جايشانكار الحادث بأنه في غاية الجدية، وحث السفير الإيراني على "البدء في تسهيل مرور السفن المتجهة إلى الهند عبر المضيق في أسرع وقت ممكن".
 
 


