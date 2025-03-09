 
الأحد 2025-03-09 04:52 م
 

الخدمة السرية تطلق النار على رجل «مسلح» قرب البيت الأبيض

البيت الأبيض
البيت الأبيض
 
الأحد، 09-03-2025 04:20 م
الوكيل الإخباري-   أعلن جهاز «الخدمة السرية» الأميركي، الأحد، أنه أطلق النار على رجل خلال «مواجهة مسلحة» بالقرب من البيت الأبيض.اضافة اعلان


وقعت الحادثة بعد منتصف ليل (السبت) بقليل، على بُعد مبنى واحد تقريباً من البيت الأبيض.

وقالت «الخدمة السرية»، في بيان، إن الشرطة «شاركت في وقت سابق من يوم (السبت) معلومات عن شخص انتحاري ربما كان مسافراً من ولاية إنديانا إلى واشنطن العاصمة».
 
 
gnews

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