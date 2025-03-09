الخدمة السرية تطلق النار على رجل «مسلح» قرب البيت الأبيض

وقعت الحادثة بعد منتصف ليل (السبت) بقليل، على بُعد مبنى واحد تقريباً من البيت الأبيض.
وقالت «الخدمة السرية»، في بيان، إن الشرطة «شاركت في وقت سابق من يوم (السبت) معلومات عن شخص انتحاري ربما كان مسافراً من ولاية إنديانا إلى واشنطن العاصمة».
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