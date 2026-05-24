الخرطوم.. حملات أمنية مكثفة تُسفر عن ضبط أجانب ومركبات وإزالة عشوائيات

الأحد، 24-05-2026 01:19 م

الوكيل الإخباري-   شهدت ولاية الخرطوم حملات أمنية واسعة شملت إزالة مساكن عشوائية وأسفرت عن ضبط المئات من المخالفين الأجانب والآلاف من المركبات.


وقاد وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، الاجتماع الدوري للجنة بحضور قيادات الشرطة، حيث استعرض حصيلة الحملات الميدانية الأخيرة.

وكشفت التقارير عن ضبط 650 أجنبيا خالفوا قواعد الإقامة، تم ترحيلهم فوراً وفق القانون. وفي مجال تأمين الطرق، تم جمع نحو 13 ألف مركبة من 44 موقعا متفرقا بالولاية، على أن يتم فحصها وإعادتها لأصحابها عبر الشرطة.

ولم تقتصر الحملات على ذلك، بل شملت إزالة السكن العشوائي وضبط مخالفات الأراضي، إلى جانب تكثيف الأطواف الأمنية وملاحقة الدراجات النارية المستخدمة في الأنشطة الإجرامية، في خطوة تهدف إلى استعادة هيبة الدولة وفرض الأمن بالعاصمة.

 
 


