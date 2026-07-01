الخزانة الأمريكية تشطب 84 اسما من قوائم العقوبات

12:01 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية شطب 84 شخصًا وكيانًا من قوائم العقوبات، في إطار مراجعة شاملة تهدف إلى تبسيط برامج العقوبات وتخفيف أعباء الامتثال على البنوك والمؤسسات المالية. اضافة اعلان





وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أطلق، في مايو الماضي، مراجعة لبرامج العقوبات بهدف إزالة الإدراجات القديمة أو غير الضرورية، بعدما سبق أن شُطب 76 هدفًا ضمن الدفعة الأولى من المراجعة.



وأكد مسؤول في وزارة الخزانة أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان بقاء العقوبات "فعالة ودقيقة ومركزة"، مشيرًا إلى أن العقوبات "ليست أداة دائمة"، وأن عدد الأسماء المدرجة في القوائم ارتفع إلى أكثر من 3 آلاف اسم خلال عام 2024، مقارنة بـ880 اسمًا في عام 2017.



وشملت الدفعة الجديدة:



شطب 36 شخصًا متوفين وما يرتبط بهم من إدراجات.

إزالة 33 كيانًا مرتبطًا بالعراق أُدرجت منذ عامي 1991 و1992.

شطب 7 أهداف قديمة مرتبطة بتهريب المخدرات في كولومبيا.

إزالة 8 إدراجات لأباطرة مخدرات بعد تحييد أنشطتهم.



كما حدّث مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بيانات 22 فردًا وكيانًا بإضافة أو توضيح معلومات تعريفية، وعالج 18 حالة إدراج مكرر في قوائم العقوبات.



وأوضحت الوزارة أن كل قرار شطب يخضع لمراجعة من الجهات الحكومية المختصة للتأكد من عدم تأثيره على السياسة الخارجية أو الأمن القومي، مع الاحتفاظ بإمكانية إعادة إدراج الأسماء عند الضرورة.



وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنها تراجع الإدراجات القديمة التي تفتقر إلى بيانات تعريفية دقيقة، بهدف تحسين كفاءة تطبيق العقوبات وتسهيل عمليات التدقيق والامتثال لدى المؤسسات المالية.



كما أطلقت وزارة الخزانة، في 29 يونيو الماضي، بوابة إلكترونية تتيح للأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات التقدم بطلبات لشطب أسمائهم من القوائم، ضمن آلية مراجعة رسمية.





