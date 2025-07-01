الثلاثاء 2025-07-01 02:14 ص
 

الخزانة الأمريكية تصدر بيانا بشأن إنهاء ترامب العقوبات المفروضة على سوريا

ترامب
ترامب
 
الثلاثاء، 01-07-2025 01:48 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا مساء الاثنين، بشأن إنهاء الرئيس دونالد ترامب العقوبات المفروضة على سوريا.

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وقالت الوزارة في بيان، إن الرئيس ترامب وقع اليوم على الأمر التنفيذي التاريخي الذي ينهي برنامج العقوبات على سوريا لإعطاء الشعب السوري الفرصة لبداية جديدة بعد نهاية نظام الأسد الوحشي.

وأفادت في بيانها: "كما وعد الرئيس ترامب، تُنفّذ وزارة الخزانة الأمريكية إنهاء برنامج العقوبات على سوريا".

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "إن إجراء اليوم سيتيح الفرصة لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالتجارة العالمية وإعادة بناء البنية التحتية للبلاد".

وأضاف سكوت بيسنت: "على الحكومة السورية أن تواصل اتخاذ خطوات نحو بناء دولة مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها".

وذكر أنه يأمل أن تُسهم الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ليس فقط في توفير الإغاثة الضرورية للشعب السوري، بل أيضا في منح البلاد فرصة للنجاح.

وأكد أن وزارة الخزانة تواصل دعم الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وتشجيع المزيد من التقدم الذي يعزز الفرص الاقتصادية.

 
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