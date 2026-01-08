الخزانة الأمريكية تعلن انسحاب الولايات المتحدة من صندوق الأمم المتحدة للمناخ الأخضر

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخزانة (المالية) الأمريكية، في بيان صحفي، أن الولايات المتحدة ستنسحب فورا من صندوق الأمم المتحدة للمناخ الأخضر، إضافة إلى وقف تمويل 66 منظمة دولية أخرى.



ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، على مذكرة توعز بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية.



وجاء في بيان البيت الأبيض أن المذكرة الرئاسية توجه جميع الإدارات والوكالات التنفيذية الأمريكية إلى وقف مشاركة وتمويل 35 منظمة غير تابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى 31 كيانا تابعا للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها: "أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية، صندوق المناخ الأخضر (GCF) بأن الولايات المتحدة ستنسحب من الصندوق وتستقيل من منصبها في مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر، وذلك اعتبارا من تاريخه".



من جانبه انتقد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، صندوق المناخ الأخضر ووصفه "بالمنظمة الراديكالية" التي يتحدى عملها فكرة أن الطاقة تساهم في النمو الاقتصادي والحد من الفقر.



وقال الوزير بيسنت: "لن تقوم بلادنا بعد الآن بتمويل منظمات متطرفة مثل صندوق المناخ الأخضر، الذي تتعارض أهدافه مع حقيقة أن الطاقة الميسورة والموثوقة أساسية للنمو الاقتصادي والحد من الفقر".



وتجدر الإشارة إلى أن صندوق المناخ الأخضر تأسس في عام 2010 بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كآلية تمويلية تشغيلية لمساعدة الدول النامية على القضاء على آثار تغير المناخ أو على الأقل التخفيف منها.



ويقع مقر الصندوق في مدينة إنتشون في جمهورية كوريا الجنوبية، ويدار بواسطة مجلس مكون من 24 عضوا وتدعمه أمانة عامة.