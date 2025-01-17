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الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني

ت
أرشيفية
الجمعة، 17-01-2025 10:00 ص

الوكيل الإخباري- أعلن موقع وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أديمو: "إن الإجراء الذي اتخذناه يؤكد التزامنا برؤية نهاية لهذا الصراع"، لافتا إلى أن واشنطن "ستستمر في استخدام أدواتها لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان وتحميل هؤلاء القادة المسؤولية عن تجاهلهم الصارخ لأرواح المدنيين".

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ويأتي هذا القرار بعد أسبوع واحد فقط من فرض عقوبات على محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض صراعا مع الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين.


وكان البرهان قرر في وقت سابق تشكيل لجنة تحقيق في اتهامات وجهت إلى أفراد من الجيش بانتهاكات وقتل المدنيين في قرى ولاية الجزيرة.


وأوضح بيان صادر عن مجلس السيادة الأربعاء الماضي، أن البرهان أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في قرية كمبو طيبة بولاية الجزيرة، بعد أن اتهمت قوى مدنية وسياسية أفرادا من الجيش السوداني بارتكاب "انتهاكات" هناك.


ونص القرار على أن تشمل مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق، والحصول على الشهادات والأقوال، واستدعاء الأشخاص المعنيين بالأحداث، وجمع الشهود.

 

RT

 
gnews

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