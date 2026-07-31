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الخزانة الأميركية: انتقلنا من "الغضب الملحمي" إلى "الغضب الاقتصادي" ضد إيران

الخزانة الأميركية: انتقلنا من "الغضب الملحمي" إلى "الغضب الاقتصادي" ضد إيران
ارشيفية
 
الجمعة، 31-07-2026 08:17 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة انتقلت من ما وصفه بـ"عملية الغضب الملحمي العسكرية" إلى "عملية الغضب الاقتصادي" بهدف تقييد نفوذ النظام الإيراني.اضافة اعلان


وأضاف أن بلاده تبحث عن أصول إيرانية في أنحاء العالم، مؤكدا أن الأموال الناتجة عن الأصول الإيرانية المصادرة ستذهب إلى الشعب الإيراني.

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على منصة "نوبيتكس" الإيرانية لتداول العملات المشفرة ومنصتين أخريين، متهمة إياها بتسهيل معاملات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والالتفاف على العقوبات.

وقالت الوزارة إن "نوبيتكس" عالجت أكثر من نصف تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية عام 2025، فيما قدرت شركة "تي آر إم لابز" قيمة التداولات عبر المنصة بنحو خمسة مليارات دولار بين 2025 وآذار 2026. كما شملت العقوبات مؤسسي المنصة ورئيسها التنفيذي الحالي.

وتأتي الخطوة في وقت شهد فيه سوق العملات المشفرة في إيران نموا ملحوظا، إذ استخدمته جهات إيرانية كوسيلة للتعامل المالي في ظل العقوبات والعزلة عن النظام المالي العالمي.
 
 


gnews

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