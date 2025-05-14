الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادا في الصين وإيران

09:53 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران اليوم الأربعاء. اضافة اعلان





وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة بأن العقوبات تستهدف أفرادا وكيانات في الصين وإيران.