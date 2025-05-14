الأربعاء 2025-05-14 10:49 م
 

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادا في الصين وإيران

وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن
وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن
 
الأربعاء، 14-05-2025 09:53 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة بأن العقوبات تستهدف أفرادا وكيانات في الصين وإيران.
 
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