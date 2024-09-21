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الخصائص الرئيسية لطائرة "أوريون" المسيّرة الروسية

طائرة "أوريون" المسيّرة الروسية
طائرة "أوريون" المسيّرة الروسية
السبت، 21-09-2024 12:06 م

الوكيل الإخباري- تعتبر طائرة "أوريون" المسيّرة من الأدوات التي تعتمد عليها روسيا بشكل أساسي في المعارك، وخصوصا خلال العملية العسكرية الخاصة، فما هي أبرز خصائص هذه الطائرة؟.

صنعت روسيا عدة نسخ من طائرات "أوريون" ويبلغ طول النسخة الأساسية 8 أمتار، وباع جناحيها 16.2م ، وارتفاعها 1.3 م، ووزنها 1100 كغ تقريبا.

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يمكن لهذه الطائرة نقل حمولات تصل أوزانها إلى 350 كغ، والتحليق بسرعة تصل إلى 250 كم/ساعة، والبقاء في الجو لمدة 24 ساعة، كما يمكنها الوصول إلى ارتفاع 8000 م.

وتعتمد هذه الطائرة في حركتها على محرّك خاص مجهّز بمروحة مثبتة على مؤخرة الهيكل، وصمم هذا المحرّك بطريقة مبتكرة تجعله قادرا على العمل في درجات حرارة منخفضة جدا.


صنعت روسيا نسخة قتالية من هذه الطائرة أطلقت عليها اسم "إنوخوديتس"، وجهّزتها بثلاث نقاط تعليق للذخائر، اثنتان تحت الأجنحة وواحدة تحت جسم الطائرة، وطوّرت لها ذخائر موجهة وغير موجهة بوزن 20 و50 و100 كغ، كما عدّلتها لتكون قادرة على إطلاق صواريخ "فيخر" الموجّهة.

 

RT

 
gnews

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