الخطوط الجوية الأمريكية تلغي جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى نيسان 2025

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية الأحد إن شركة الطيران الأمريكية أمريكان إيرلاينز ألغت رسميا جميع عملياتها في تل أبيب حتى أبريل 2025".
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