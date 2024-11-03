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الخطوط الجوية الأمريكية تلغي جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى نيسان 2025

علم الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
الأحد، 03-11-2024 07:35 م
الوكيل الإخباري-    ألغت الخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى أبريل/نيسان 2025، على وقع مخاوف من انفجار الوضع الأمني بالمنطقة.اضافة اعلان


وقالت هيئة البث العبرية الرسمية الأحد إن شركة الطيران الأمريكية أمريكان إيرلاينز ألغت رسميا جميع عملياتها في تل أبيب حتى أبريل 2025".
 
gnews

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