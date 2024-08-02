 
الجمعة 2024-08-02 11:52 ص
 
 

الخطوط الجوية الإيطالية تعلّق رحلاتها إلى تل أبيب

الطيران الإيطالي
الطيران الإيطالي




 

الجمعة، 02-08-2024 10:10 ص

 الوكيل الإخباري - أعلنت الخطوط الجوية الإيطالية على موقعها الإلكتروني تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السادس من الشهر الجاري.


ويأتي ذلك بعد الاغتيالات التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين وطالت رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في إيران، والقيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في بيروت، وما تلا ذلك من توعد بالرد على تلك الاغتيالات.

gnews

أحدث الأخبار

حقل نفط

أسواق ومال أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه لرابع خسارة أسبوعية على التوالي

هنية

فلسطين الآلاف يتوافدون للمشاركة بتشييع هنية في الدوحة

الاحتلال يواصل اعتقال الأسرى

فلسطين استشهاد أسير من غزة جراء التعذيب بمعتقل سدي تيمان

تطبيق انستغرام

عربي ودولي تركيا تحجب إنستغرام بعد حذفه ملايين المنشورات التي تنعى هنية

الطيران الإيطالي

عربي ودولي الخطوط الجوية الإيطالية تعلّق رحلاتها إلى تل أبيب

جانب من قصف الاحتلال

فلسطين قصف إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا شرقي قطاع غزة

من مراسم التشييع

فلسطين إسماعيل هنية يوارى الثرى في قطر اليوم

العاصمة عمان

الطقس أجواء صيفية إلى حارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة





 


 



الأكثر مشاهدة