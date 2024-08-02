الخطوط الجوية الإيطالية تعلّق رحلاتها إلى تل أبيب

الوكيل الإخباري - أعلنت الخطوط الجوية الإيطالية على موقعها الإلكتروني تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السادس من الشهر الجاري.



ويأتي ذلك بعد الاغتيالات التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين وطالت رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في إيران، والقيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في بيروت، وما تلا ذلك من توعد بالرد على تلك الاغتيالات.

