الخطوط الجوية التركية تدرج مطاري دمشق وحلب ضمن وجهاتها من إسطنبول

الوكيل الإخباري- أدرجت الخطوط الجوية التركية مطاري دمشق وحلب الدوليين ضمن وجهاتها من مطار إسطنبول بعد وقف الرحلات إلى سوريا منذ عام 2012.



وبعد انطلاق الأزمة السورية، أعلنت الخطوط الجوية التركية في 2012 أنها ستوقف رحلاتها إلى دمشق وحلب، حينها كانت تسير الشركة التركية سبع رحلات أسبوعية إلى دمشق وخمس رحلات إلى حلب من مطار أتاتورك في إسطنبول.

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ويوم أمس الأربعاء أجرت طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية السورية رحلة بين دمشق وحلب وذلك للمرة الأولى منذ 8 ديسمبر الجاري أي بعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد.



وذكرت وزارة النقل في الحكومة الانتقالية السورية أن السلطات تعمل على تجهيز المطارات المدنية لاستقبال وإقلاع الطائرات منها، وأن العمل جار لتجهيز مطاري دمشق وحلب.

RT