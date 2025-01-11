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الخطوط الجوية السورية تخطط لاستئناف رحلاتها إلى موسكو

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أرشيفية
السبت، 11-01-2025 01:44 م

الوكيل الإخباري- تخطط شركة "الخطوط الجوية السورية" Syrian Airlines لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين دمشق وموسكو بحلول نهاية الشهر الحالي، حسبما نقلت وكالة "تاس" عن ممثل للشركة.

وقال المصدر للوكالة: "لدينا خطط لاستئناف الرحلات إلى روسيا، من بين عدد من المسارات الدولية الأخرى، بحلول نهاية الشهر"، مشيرا إلى أن الطائرات من المقرر أن تصل إلى مطار فنوكوفو في موسكو، كما كان الحال قبل توقف الرحلات المنتظمة في 8 ديسمبر 2024.

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في وقت سابق، ذكر ممثل شركة طيران سورية أخرى هي "أجنحة الشام" Cham Wings التي كانت أيضا تسير رحلات إلى موسكو، في حديثه مع "تاس" أنه لا يمتلك حاليا معلومات حول احتمال استئناف رحلات شركته.


ومنذ 7 يناير استأنف مطار دمشق الدولي استقبال وإرسال الرحلات الدولية، والتي كانت قد توقفت في 8 ديسمبر من العام الماضي بسبب الوضع في البلاد. وفي الوقت نفسه، بدأت شركات الطيران، سواء السورية أو الأجنبية، تدريجيا في استعادة رحلاتها من دمشق.

 

RT

 
gnews

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