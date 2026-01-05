الخطوط الجوية السورية تطلق نسخة تجريبية من موقعها الإلكتروني

الوكيل الإخباري- أطلقت الخطوط الجوية السورية نسخة تجريبية من موقعها الإلكتروني يوفر منصة تفاعلية متكاملة تتيح معرفة مواعيد الرحلات والوجهات والأسعار وإمكانية الحجز المباشر والدفع الإلكتروني.



وأشارت الشركة إلى أن هذا الإطلاق يأتي في إطار مرحلة الاختبار والتطوير، داعية المستخدمين إلى إرسال ملاحظاتهم أو الإبلاغ عن أي مشكلات تقنية قد يواجهونها، وذلك لتحسين الأداء وتقديم تجربة رقمية أكثر سلاسة وكفاءة.



ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة إنجازات حققها قطاع الطيران المدني السوري خلال عام 2025، شملت تحسينات على المستويات التشغيلية، والأمنية، والإدارية.

كما شهدت الحركة الجوية في الأجواء السورية زيادة قُدّرت بخمسة أضعاف مقارنة بعام 2024، مع عودة أكثر من 14 شركة طيران عربية ودولية لتشغيل رحلاتها إلى مطارَي دمشق وحلب.



ومن الإنجازات البارزة أيضًا: إنقاذ الأسطول الجوي الوطني من التوقف عبر تأمين قطع الغيار والخضوع لبرامج صيانة شاملة، إلى جانب إعادة فتح وجهات خارجية ورفع عدد الرحلات بنسبة تزيد على 300%.