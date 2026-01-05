الخطوط الجوية السورية تطلق نسخة تجريبية من موقعها الإلكتروني

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإطلاق يأتي في إطار مرحلة الاختبار والتطوير، داعية المستخدمين إلى إرسال ملاحظاتهم أو الإبلاغ عن أي مشكلات تقنية قد يواجهونها، وذلك لتحسين الأداء وتقديم تجربة رقمية أكثر سلاسة وكفاءة.
ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة إنجازات حققها قطاع الطيران المدني السوري خلال عام 2025، شملت تحسينات على المستويات التشغيلية، والأمنية، والإدارية.
ومن الإنجازات البارزة أيضًا: إنقاذ الأسطول الجوي الوطني من التوقف عبر تأمين قطع الغيار والخضوع لبرامج صيانة شاملة، إلى جانب إعادة فتح وجهات خارجية ورفع عدد الرحلات بنسبة تزيد على 300%.
-
أخبار متعلقة
-
زيلينسكي يعين وزيرة الخارجية الكندية السابقة مستشارة له
-
نتنياهو يحذر إيران من الهجوم على إسرائيل
-
"الغارديان": انقلاب ترامب في فنزويلا أظهر عدم وجود قواعد دولية
-
رفض متزايد للإنجاب يفاقم الأزمة الديموغرافية في الصين
-
رئيس وزراء غرينلاند يرد على ترامب: كفى أوهام الضم
-
سوريا.. مصادر رسمية تكشف حقيقة استهداف الشرع
-
بعد دخولها إقليم دارفور .. قوات روسية تعود إلى إفريقيا الوسطى
-
الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان 4 قرى في جنوب وشرق لبنان