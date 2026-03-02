الإثنين 2026-03-02 11:30 ص

الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها

الإثنين، 02-03-2026 10:22 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الاثنين، استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتا في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، ذكرت الخطوط الجوية القطرية، في بيان نشرته عبر منصة" إكس"، أنها ستبدأ استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم تحديث إضافي يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة 09:00 صباحا بالتوقيت المحلي، داعية جميع المسافرين إلى متابعة أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني www.qatarairways.com، أو من خلال تطبيق الخطوط الجوية القطرية.
 
 


