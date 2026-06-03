الخطوط الجوية الكويتية تعيد تنظيم رحلاتها بعد توقف مؤقت وتعلن إعفاءات للمسافرين

وقالت الشركة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنها تعمل على معالجة آثار التوقف المؤقت وإعادة تنظيم جداول الرحلات بما يضمن استئناف الحركة الجوية بصورة منتظمة وآمنة.
وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعفاء المسافرين الراغبين في إلغاء تذاكرهم أو تعديل مواعيد حجوزاتهم من أي رسوم إضافية، وذلك لرحلات اليوم فقط، في إطار التسهيل على الركاب المتأثرين بالظروف التشغيلية الطارئة.
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