الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة أغلب الرحلات بعد تعليق عمليات المطار

الوكيل الإخباري- أعلنت الخطوط الجوية الكويتية السبت إعادة جدولة معظم رحلاتها بعد وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت الدولي عقب هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

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