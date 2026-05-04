الداخلية الإماراتية تفيد بعودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد إنذارات بتهديد صاروخي محتمل

الوكيل الإخباري- حذرت وزارة الداخلية الإماراتية من تهديد صاروخي محتمل في ظل الأوضاع المتوترة بالمنطقة.



وقالت الوزارة، اليوم الأحد، إن هناك تهديد صاروخي محتمل وعلى الجميع الاحتماء في مبان آمنة.



لاحقاً نقلت وسائل اعلام عن الداخلية الاماراتية بيان افادت فيه بعودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد إنذارات بتهديد صاروخي محتمل

