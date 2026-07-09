الداخلية البحرينية تناشد مواطنيها التوجه إلى مكان آمن

12:04 م

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار. اضافة اعلان





وناشدت الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين التوجه إلى أقرب مكان آمن.





