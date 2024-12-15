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الداخلية التركية: أكثر من 1800 لاجئ سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 15-12-2024 02:02 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا يوم السبت أن عدد اللاجئين السوريين العائدين من تركيا إلى وطنهم منذ 8 ديسمبر الجاري، ارتفع إلى 1847 شخصا.

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ونقلت قناة "خبر تورك" التلفزيونية عن الوزير قوله: "حاليا، هناك مليونان و938 ألفا و261 سوريا في بلادنا. وكان عدد السوريين الذين عادوا طوعا إلى بلادهم 240 شخصا في 8 ديسمبر، عندما سقط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في دمشق، ولكن بعد تحرير سوريا ارتفع هذا العدد أمس إلى 1847 شخصا".

 

هذا وقالت مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة في تقرير لها، إن التطورات الأخيرة في سوريا تطال تأثيراتها حياة ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها، مشيرة إلى أرقام جديدة للنزوح.

 
gnews

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