الداخلية التركية: أكثر من 1800 لاجئ سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا يوم السبت أن عدد اللاجئين السوريين العائدين من تركيا إلى وطنهم منذ 8 ديسمبر الجاري، ارتفع إلى 1847 شخصا.

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ونقلت قناة "خبر تورك" التلفزيونية عن الوزير قوله: "حاليا، هناك مليونان و938 ألفا و261 سوريا في بلادنا. وكان عدد السوريين الذين عادوا طوعا إلى بلادهم 240 شخصا في 8 ديسمبر، عندما سقط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في دمشق، ولكن بعد تحرير سوريا ارتفع هذا العدد أمس إلى 1847 شخصا".