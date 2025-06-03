الداخلية السعودية: الترحيل والمنع 10 سنوات لمخالفي تعليمات الحج

وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية وبقية المناطق في السعودية.
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