الثلاثاء 2025-06-03 10:02 م
 

الداخلية السعودية: الترحيل والمنع 10 سنوات لمخالفي تعليمات الحج

الكعبة المشرفة في المسجد الحرام
الكعبة المشرفة في المسجد الحرام
 
الثلاثاء، 03-06-2025 08:25 م
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الداخلية السعودية، أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بالترحيل والمنع من دخول السعودية لمدة 10 سنوات، مشددةً على أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".اضافة اعلان


وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية وبقية المناطق في السعودية.
 
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