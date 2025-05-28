الأربعاء 2025-05-28 12:54 م
 

الداخلية السعودية: ترحيل ومنع 10 سنوات للمخالفين لأنظمة الحج

وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية
 
الأربعاء، 28-05-2025 12:13 م
الوكيل الإخباري-   عمّمت وزارة الداخلية السعودية، عبر رسالة نصية وصلت من خلال شركات الاتصالات، تنبيهات تتعلق بمنع الدخول أو البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي التأشيرات، باستثناء القادمين بتأشيرة الحج، وذلك لضمان التقيد بالتعليمات وتفادياً لأي مخالفات قد تترتب على المخالفين.اضافة اعلان


وجاء في التعميم أن جميع أنواع التأشيرات ومسمياتها، باستثناء تأشيرة الحج، لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج، ويُعاقب المقيمون المخالفون لشرط الحصول على تصريح للحج بالترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، كما دعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالحج أو مخالفي الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
 
gnews

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