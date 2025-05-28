الداخلية السعودية: ترحيل ومنع 10 سنوات للمخالفين لأنظمة الحج

وجاء في التعميم أن جميع أنواع التأشيرات ومسمياتها، باستثناء تأشيرة الحج، لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج، ويُعاقب المقيمون المخالفون لشرط الحصول على تصريح للحج بالترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، كما دعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالحج أو مخالفي الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
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