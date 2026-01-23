الداخلية السورية: إدارة السجون تسلّمت سجن الأقطان في الرقة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، أن إدارة السجون والإصلاحيات في الوزارة تسلّمت مؤخرا، سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

اضافة اعلان



وقالت "الداخلية السورية"، إن الإدارة باشرت فورا بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية، مع التأكيد على متابعة كل ملف على حدة، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين.



وأضافت أن فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى شُكِّلت لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله.