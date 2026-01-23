الجمعة 2026-01-23 12:18 م

الداخلية السورية: إدارة السجون تسلّمت سجن الأقطان في الرقة

ت
أرشيفية
 
الجمعة، 23-01-2026 11:57 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، أن إدارة السجون والإصلاحيات في الوزارة تسلّمت مؤخرا، سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

اضافة اعلان


وقالت "الداخلية السورية"، إن الإدارة باشرت فورا بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية، مع التأكيد على متابعة كل ملف على حدة، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين.


وأضافت أن فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى شُكِّلت لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله.


وأكدت الوزارة الالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، والعمل على متابعة كل ما يتعلق بالسجون بشكل دقيق ومنهجي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن والاستقرار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي رئيس الوزراء الإسباني: لن ننضم إلى مجلس ترامب للسلام

ت

عربي ودولي الداخلية السورية: إدارة السجون تسلّمت سجن الأقطان في الرقة

ت

أخبار محلية خبراء بيئة وزراعة: تعزيز الرقابة وحماية الغابات ركيزة للتوازن البيئي وزيادة الرقعة الخضراء

ز

أسواق ومال الأسهم الآسيوية ترتفع وسط تخارج المستثمرين من الأصول الأميركية

ز

الوفيات وفيات الجمعة 23-1-2026

ا

أسواق ومال الذهب لا يتوقف عن الصعود.. ويقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي جديد

ت

أخبار محلية الأردن على موعد مع حدث فلكي الأسبوع المقبل.. ما علاقته بالأجواء شديدة البرودة؟

ت

أسواق ومال صعود أسعار النفط بعد حديث ترامب عن تحرك أسطول حربي باتجاه إيران



 






الأكثر مشاهدة