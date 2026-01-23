الداخلية السورية: إدارة السجون تسلّمت سجن الأقطان في الرقة

وقالت "الداخلية السورية"، إن الإدارة باشرت فورا بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية، مع التأكيد على متابعة كل ملف على حدة، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين.
وأضافت أن فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى شُكِّلت لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله.
وأكدت الوزارة الالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، والعمل على متابعة كل ما يتعلق بالسجون بشكل دقيق ومنهجي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن والاستقرار.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يلوح بالمادة الخامسة للناتو
-
ترامب: "قوة كبيرة" تتجه نحو إيران
-
اجتماع في مجلس الأمن بشأن سوريا
-
ترامب: تمكنت من تسوية نزاعات لم أكن أعلم بها
-
هرتسوغ يرفض العفو الفوري عن نتنياهو رغم ضغط ترامب
-
بوتين يكشف بحث تحويل أصول روسية مجمدة لدعم غزة
-
بمشاركة الأردن .. دافوس تشهد توقيع ميثاق مجلس السلام رسمياً
-
ترامب: أوقفنا 8 حروب وسنوقف حربا إضافية هي من الأصعب