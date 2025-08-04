الإثنين 2025-08-04 02:42 م
 

الداخلية السورية: اعتقال تاجر مخدرات خطير مرتبط بماهر الأسد

عامر جديع الشيخ
عامر جديع الشيخ
 
الإثنين، 04-08-2025 12:42 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت الداخلية السورية، الأحد، القبض على مجرم يُعد من كبار تجار ومهربي المخدرات في المنطقة، ومطلوب للعديد من الدول.اضافة اعلان


وقالت الداخلية السورية في بيان نقلاً عن مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد: "تمكّنت فرقنا المختصة من إلقاء القبض على المدعو عامر جديع الشيخ، المُصنّف كأحد أخطر المتورطين في شبكات تهريب المخدرات في سوريا والمنطقة، وذلك بعد متابعة دقيقة استمرت لأشهر من قبل إدارة مكافحة المخدرات".

وأضاف البيان أن الشيخ "كان يتنقّل مستخدمًا هويات وجوازات مزوّرة، في محاولة للإفلات من الملاحقة الأمنية".

وتابع البيان: "بجهود استثنائية وتنسيق أمني عالي المستوى، تم تتبّعه حتى استقر به المطاف في الأراضي التركية، وضمن إطار التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، قامت السلطات السورية بتمرير المعلومات الدقيقة حول تحركات المذكور إلى الجهات المختصة في تركيا، التي بدورها قامت بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في سوريا".

وأشار البيان إلى أن الشيخ "يُعد من كبار تجّار ومهرّبي المخدرات في المنطقة، ومطلوب للعديد من الدول لما ارتكبه من جرائم منظّمة وخطيرة تتعلّق بتصنيع وتهريب المواد المخدّرة، كما تُظهر المعلومات ارتباطه الوثيق بشبكات تهريب دولية وشخصيات نافذة، وعلى رأسها ماهر الأسد، حيث كان يُشرف على تصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الجوار وخارجها".

سكاي نيوز
 
 
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