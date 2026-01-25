الداخلية السورية: القبض على أحد مسؤولي التسليح خلال فترة حكم الأسد

وأضاف: "أظهرت التحقيقات الأولية أن المذكور شغل مسؤول قسم التسليح والتذخير في الكتيبة 425 التابعة للواء 85، وتولى مهام في العمليات العسكرية بمنطقة الغاب، مرتكبا جرائم جسيمة بحق المدنيين، واستمر بأداء مهامه في صفوف النظام البائد حتى سقوطه".
