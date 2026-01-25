الأحد 2026-01-25 02:28 م

الداخلية السورية: القبض على أحد مسؤولي التسليح خلال فترة حكم الأسد

وجاء في بيان الوزارة السورية: "ألقت مديرية الأمن الداخلي في مصياف، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حماة، القبض على المدعو كنان علي بلال، المتطوع سابقًا في اللواء 85 خلال فترة حكم النظام البائ
ارشيفية
 
الأحد، 25-01-2026 12:37 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على أحد مسؤولي التسليح في الجيش السوري خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد متورط في ارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين.

وجاء في بيان الوزارة السورية: "ألقت مديرية الأمن الداخلي في مصياف، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حماة، القبض على المدعو كنان علي بلال، المتطوع سابقًا في اللواء 85 خلال فترة حكم النظام البائد".

وأضاف: "أظهرت التحقيقات الأولية أن المذكور شغل مسؤول قسم التسليح والتذخير في الكتيبة 425 التابعة للواء 85، وتولى مهام في العمليات العسكرية بمنطقة الغاب، مرتكبا جرائم جسيمة بحق المدنيين، واستمر بأداء مهامه في صفوف النظام البائد حتى سقوطه".

 
 


