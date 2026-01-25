الداخلية السورية: القبض على أحد مسؤولي التسليح خلال فترة حكم الأسد

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على أحد مسؤولي التسليح في الجيش السوري خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد متورط في ارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين.

اضافة اعلان