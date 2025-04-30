الأربعاء 2025-04-30 08:18 م
 

الداخلية السورية: القبض على خارجين عن القانون بصحنايا

وزارة الداخلية السورية
وزارة الداخلية السورية
 
الأربعاء، 30-04-2025 06:05 م

الوكيل الإخباري-   اكدت وزارة الداخلية السورية للجزيرة القبض على عدد من الخارجين عن القانون استهدفوا عناصر الأمن العام في أشرفية صحنايا.

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وبينت "سنلاحق جميع المسلحين وكل من يهدد الأمن العام والسلم الأهلي".

 
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