الداخلية السورية: القبض على قيادي في "داعش" بريف دمشق

05:25 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السورية، إلقاء القبض على شخصية قيادية في عصابة داعش الإرهابية بريف دمشق. اضافة اعلان





وقال مصدر في وزارة الداخلية السورية، إن القوات الأمنية بالتنسيق مع التحالف الدولي نفذت عملية نوعية في ريف دمشق، أسفرت عن إلقاء القبض على شخصية قيادية في عصابة داعش الإرهابية.

