الخميس 2025-12-25 05:45 ص

الداخلية السورية: القبض على قيادي في "داعش" بريف دمشق

الداخلية السورية: القبض على قيادي في "داعش" بريف دمشق
أحد عناصر الأمن الداخلي السوري
الخميس، 25-12-2025 05:25 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية السورية، إلقاء القبض على شخصية قيادية في عصابة داعش الإرهابية بريف دمشق.اضافة اعلان


وقال مصدر في وزارة الداخلية السورية، إن القوات الأمنية بالتنسيق مع التحالف الدولي نفذت عملية نوعية في ريف دمشق، أسفرت عن إلقاء القبض على شخصية قيادية في عصابة داعش الإرهابية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

الوفيات وفيات الخميس 25-12-2025

الداخلية السورية: القبض على قيادي في "داعش" بريف دمشق

عربي ودولي الداخلية السورية: القبض على قيادي في "داعش" بريف دمشق

نصري عصفورة

عربي ودولي هندوراس تعلن فوز المرشح نصري عصفورة في الانتخابات الرئاسية

ب

أسواق ومال رويترز: واشنطن تعتزم الإبقاء على حصار صادرات النفط الفنزويلي

البيت الأبيض ينتقد The Guardian ويصفها ببوق اليساريين

عربي ودولي البيت الأبيض ينتقد The Guardian ويصفها ببوق اليساريين

ل

طب وصحة كم مرة يجب تناول السمك أسبوعيا؟

الأرصاد: طقس بارد نسبيًا الخميس وتحذيرات من الضباب والصقيع

الطقس الأرصاد: طقس بارد نسبيًا الخميس وتحذيرات من الضباب والصقيع

ب

طب وصحة أفضل وقت للفطور لخفض الكوليسترول



 






الأكثر مشاهدة