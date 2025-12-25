الداخلية السورية: القبض على قيادي في "داعش" بريف دمشق

وقال مصدر في وزارة الداخلية السورية، إن القوات الأمنية بالتنسيق مع التحالف الدولي نفذت عملية نوعية في ريف دمشق، أسفرت عن إلقاء القبض على شخصية قيادية في عصابة داعش الإرهابية.
