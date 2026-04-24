الداخلية السورية: المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن في قبضتنا بعد عملية أمنية

الداخلية السورية: المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن في قبضتنا بعد عملية أمنية
الداخلية السورية: المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن في قبضتنا بعد عملية أمنية
 
الجمعة، 24-04-2026 10:39 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب في منشور عبر منصة إكس، الجمعة، أن "المجرم" أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، بات في قبضة الأجهزة المختصة بعد عملية أمنية محكمة.

وذكر مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض على مرتكب مجزرة التضامن بدمشق "المجرم" أمجد يوسف في سهل الغاب بريف حماة.

 
 


تأجيل انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

أخبار محلية تأجيل انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

الكويت: مسيرتان قادمتان من العراق استهدفتا مركزين حدوديين دون إصابات

عربي ودولي الكويت: مسيرتان قادمتان من العراق استهدفتا مركزين حدوديين دون إصابات

باكستان وإيران تؤكدان أهمية الحوار والتواصل لمعالجة القضايا العالقة

عربي ودولي باكستان وإيران تؤكدان أهمية الحوار والتواصل لمعالجة القضايا العالقة

ولي العهد يصل إلى مكان انعقاد الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي في نيقوسيا

أخبار محلية ولي العهد يصل إلى مكان انعقاد الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي في نيقوسيا

شهيدان بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

عربي ودولي شهيدان بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

زيلينسكي يزور السعودية اليوم ويلتقي الأمير محمد بن سلمان

عربي ودولي زيلينسكي يزور السعودية اليوم ويلتقي الأمير محمد بن سلمان

رويترز: وصول الناقلة هيلجا لميناء البصرة العراقي لتحميل النفط الخام

عربي ودولي رويترز: وصول الناقلة هيلجا لميناء البصرة العراقي لتحميل النفط الخام

ماكرون: عودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط مصلحة للجميع

عربي ودولي ماكرون: عودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط مصلحة للجميع



 
 






