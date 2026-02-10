الداخلية السورية تحبط مخطط إرهابي في منطقة المزة بدمشق

12:50 م

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الأمن أحبطت مخططًا إرهابيًا كان ينوي استهداف أماكن مأهولة، وقبضت على خلية إرهابية استهدفت سابقًا منطقة المزة بدمشق.





ونقلت القناة الإخبارية عن مصدر في وزارة الداخلية قوله، إنه جرى "إحباط مخطط إرهابي وإلقاء القبض على بقية أعضاء الخلية الإرهابية التي استهدفت منطقة المزة بدمشق".



وأضاف أن "الخلية الإرهابية كانت تستعد لاستهدافات جديدة لزعزعة الاستقرار في مناطق مأهولة"، مشيرًا إلى "ضبط منصات صواريخ ومعدات جاهزة كانت معدّة لتنفيذ الأعمال الإرهابية".



وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب أعلن في نهاية يناير الماضي القبض على منفذي الهجمات المسلحة التي طالت منطقة المزة في دمشق ومطارها العسكري.



هذا ولم تذكر الداخلية السورية أي تفاصيل إضافية عن هوية المهاجمين، ولا أعدادهم، أو الدوافع التي نفذوا على أساسها تلك الهجمات.



وخلال الأشهر الماضية وبداية يناير الجاري، تعرضت منطقة المزة للعديد من الاستهدافات طالت المنشآت المدنية وأبنية سكنية في المنطقة، بالإضافة إلى استهداف المطار العسكري الذي يقع على أطراف المنطقة نفسها.



وفي 3 يناير الجاري، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بوقوع انفجار في مدينة دمشق ناجم عن سقوط صاروخ مجهول المصدر قرب مطار المزة العسكري دون وقوع أي أضرار.



وفي نفس الحادثة، نقلت الوكالة "سقوط قذائف عشوائية في منطقة المزة بدمشق، أصابت إحداها قبة مسجد المحمدي والثانية مبنى الاتصالات، فيما سقطت الثالثة في محيط مطار المزة".



وفي 14 نوفمبر الماضي، شهدت منطقة "المزة 86" حارة (عين الكروم) هجومًا بصاروخ من منصة متحركة.





