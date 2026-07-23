الداخلية السورية تشير إلى مكان تواجد مؤسس "لواء درع الساحل"

وذكر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية في حديث صحفي أن خبر الاعتقال غير صحيح، مؤكدا أن "فتيحة وأفراد مجموعته موجودون في لبنان".
وجاء توضيح وزارة الداخلية السورية على خلفية منشورات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي زعمت اعتقال فتيحة دون صدور أي إعلان رسمي يؤكد ذلك.
ومقداد فتيحة هو قيادي في جيش النظام السابق وأعلن في ظهور مصور سابق عن تأسيس ما أسماه "لواء درع الساحل"
وفرض مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق تدابير تقييدية على خمسة سوريين مسؤولين عن "انتهاكات وتجاوزات خطيرة" لحقوق الإنسان في سوريا، منهم مقداد فتيحة.
وأشار المجلس إلى تورط هؤلاء الذين خضعوا لعقوبات في أعمال العنف بأحداث الساحل في مارس 2025، ودعمهم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين خلال حكم نظام الأسد.
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