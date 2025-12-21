الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لـ"داعش" في ريف دمشق

وأضاف الدالاتي أن العملية، التي نفذتها وحدات الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، استندت إلى معلومات وتحريات استخبارية دقيقة، ومتابعة مستمرة لتحركات عناصر الخلية.
وتابع أن العملية أسفرت عن تفكيك الخلية بالكامل، واعتقال متزعمها و6 من أعضائها، إضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر متنوعة، ومبالغ مالية معدّة لتمويل أنشطة إرهابية.
وأشار الدالاتي إلى أن العملية جرى تنفيذها وفق أعلى درجات التخطيط والدقة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المدنيين، مؤكدًا أن العملية تعكس مستوى التنسيق بين وحدات الأمن والاستخبارات، وقدرتها على تفكيك الخلايا الإرهابية.
وقال إن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية مستمرة لتجفيف منابع الإرهاب، ومنع أي تهديد للأمن المجتمعي، وتحقيق السلم والاستقرار.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
كوريا الشمالية: يجب كبح جموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية
-
مصر والسعودية تستعدان لتشغيل أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة
-
السعودية تنفّذ حكم القتل تعزيرًا بحق مهربي مخدرات في مكة
-
تقديرات أممية: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية
-
نتنياهو يعلن عن زيارة محتملة لنيويورك وسط تهديدات بالاعتقال
-
ماكرون يصل إلى الإمارات الأحد
-
مقتل 9 أشخاص وإصابة 10 بإطلاق نار جنوبي إفريقيا
-
بعد فيديو مثير للجدل.. الشرطة تعتقل سائقا ارتكب مخالفة نادرة في سوريا