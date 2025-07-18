الداخلية السورية تنفي انتشار قوات حكومية في السويداء

الوكيل الإخباري- ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الجمعة، أن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا نفى تقارير عن انتشار قوات حكومية في محافظة السويداء.

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وكان متحدث باسم الوزارة قال لرويترز في وقت سابق، إن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لوقف القتال بين العشائر الدرزية والبدوية.



وشدد البابا على أن قوات وزارة الداخلية في حالة جاهزية طبيعية، دون أي تحرك أو انتشار في المحافظة حتى اللحظة.

وكالات