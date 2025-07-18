الداخلية السورية تنفي انتشار قوات حكومية في السويداء

وكان متحدث باسم الوزارة قال لرويترز في وقت سابق، إن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لوقف القتال بين العشائر الدرزية والبدوية.
وشدد البابا على أن قوات وزارة الداخلية في حالة جاهزية طبيعية، دون أي تحرك أو انتشار في المحافظة حتى اللحظة.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت حقلاً نفطياً شمالي العراق
-
أردوغان يعلق على الأحداث في جنوب سوريا
-
البيت الأبيض: ترامب يؤيد الحل الدبلوماسي للصراع الأوكراني
-
سوريا أمام مجلس الأمن: إسرائيل تشنّ حربًا مفتوحة ضدنا
-
مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لدور العبادة في غزة
-
غارة إسرائيلية تستهدف محيط السويداء في سوريا
-
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 24 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات
-
"خطوة غير مسبوقة" من دولة أوروبية تجاه وزيرين إسرائيليين