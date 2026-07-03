الداخلية السورية: مقتل 9 وإصابة 20 جراء تفجير استهدف مقهى بدمشق

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى ليلة الخميس - الجمعة.
وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن عبوة ناسفة زُرعت في المقهى بالقرب من القصر العدلي بوسط العاصمة.
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