الداخلية السورية: مقتل 9 وإصابة 20 جراء تفجير استهدف مقهى بدمشق

08:57 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الداخلية السورية، إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون جراء تفجير استهدف مقهى بوسط دمشق يوم الخميس. اضافة اعلان





ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى ليلة الخميس - الجمعة.



وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن عبوة ناسفة زُرعت في المقهى بالقرب من القصر العدلي بوسط العاصمة.





